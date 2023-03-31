«Вся такая сочная»: Валя Карнавал обнажила свои «аппетитные» прелести, бесстыдно раскинув ноги

Примечательно, что Валя два месяца почти не выходила на связь с поклонниками. Однако теперь она вернулась к привычной жизни. Блогерша облачилась в тугие велосипедки и кроп-топ с декольте. Она села на стул, раскинув ноги. Блондинка занялась своей дикцией для занятий по актерскому мастерству. Карнавал при этом оголила округлую грудь и блеснула своими бедрами.

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