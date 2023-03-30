Стала совсем большой: Орбакайте показала, как Земцов кружил в танце подросшую дочку

Кристина Орбакайте продолжает строить карьеру. Она выступает на сцене, играет в театре и снимается в кино. Артистка в последнее время не часто появляется на публике. Однако 30 марта она не забыла поздравить свою дочку Клаву с днем рождения. Она выложила в соцсетях подборку архивных кадров с именинницей.
На кадрах можно увидеть, как девочка танцует, красуется с мамой на публике, дефилирует в роскошных платьях и танцует медленный танец с Михаилом Земцовым. Бизнесмен очень трепетно относится к своей наследнице. Также на видео попал старший сын Орбакайте Никита Пресняков. Он играл на пианино с сестрой в квартире в Майами.
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А потом Кристина поделилась новым видео. Она показала, как теперь выглядит ее наследница. Певица была в струящемся платье в пол. Она обняла повзрослевшую Клаву, которая облачилась в модное платье с вышивкой. Пользователи Сети восхитились именинницей. Многие присоединились к поздравлениям.