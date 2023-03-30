Стала совсем большой: Орбакайте показала, как Земцов кружил в танце подросшую дочку

На кадрах можно увидеть, как девочка танцует, красуется с мамой на публике, дефилирует в роскошных платьях и танцует медленный танец с Михаилом Земцовым. Бизнесмен очень трепетно относится к своей наследнице. Также на видео попал старший сын Орбакайте Никита Пресняков. Он играл на пианино с сестрой в квартире в Майами.

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