«Снег не смутил вообще?»: Бузова в юбке с разрезом задрала ножку на улице, едва прикрыв сокровенное

Ольга Бузова продолжает строить карьеру. Она завоевала любовь десятков миллионов поклонников. Бывшая участница «Дома-2» не смогла найти себе мужа, но уверена, что еще сыграет свадьбу. В свои 37 лет она следит за фигурой и регулярно наряжается в платья. Однако поклонники не перестают критиковать ее за откровенные фото.
29 марта Ольга приехала в Санкт-Петербург. Она успела посетить СПА, а потом поужинать с подругой в ресторане. Артистка облачилась в топ и юбку с разрезом. Она оголила не только ноги, но и живот. Блондинка накинула лишь косуху оверсайз. Бузова покрасовалась на заснеженной набережной. Она задрала ножку, едва не засветив сокровенное.
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«Если Вы выбрали меня, значит у вас хороший вкус. Но это вовсе не значит, что вам повезло», – написала звезда.
Поклонники заметили, что Ольга оделась не по погоде. Некоторые снова ее подвергли критике. «И опять полуголая», «Из-за перелетов забыла, что не на море?», «Юбка едва прикрыла ее срам», «Снег не смутил вообще?», «В гардеробе закончилась одежда», — стали писать подписчики.