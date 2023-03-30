«Снег не смутил вообще?»: Бузова в юбке с разрезом задрала ножку на улице, едва прикрыв сокровенное

29 марта Ольга приехала в Санкт-Петербург. Она успела посетить СПА, а потом поужинать с подругой в ресторане. Артистка облачилась в топ и юбку с разрезом. Она оголила не только ноги, но и живот. Блондинка накинула лишь косуху оверсайз. Бузова покрасовалась на заснеженной набережной. Она задрала ножку, едва не засветив сокровенное.

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