Нюша в шелковом платье на голое тело едва прикрыла сокровенное: оголила свои «аппетитки»

Нюша уже давно стала популярной исполнительницей. Недавно она исполнила просьбу поклонников и выпустила новый трек с Арашем. Так как больше года назад артистка стала мамой во второй раз, она брала паузу в творчестве. Вместе с мужем Игорем Сивовым, дочкой Серафимой-Симбой и сыном Саффроном она переехала в Дубай. Но недавно звезда прилетела погостить в Москву.
Нюша отметилась на вечеринке у блогера Карины Нигай, которая с размахом отметила день рождения. Для появления на публике певица выбрала шелковое платье цвета Барби. От нижнего белья она отказалась. Артистка блеснула не только декольте, но и своими ножками благодаря смелом разрезу. Звезда выпятила округлости фигуры.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Нюша призналась, что любит тематические вечеринка. Эта была посвящена «Фабрике звезд». Поклонники разглядели округлости у певицы. Нюшу снова заподозрили в беременности. «Ты просто как всегда сияешь», «Живот торчит», «Беременная?», «Лифчика нет», «Аппетитные формы», «Сбитенькая», — стали писать в Сети.
Нюша. Фото: соцсети звезды