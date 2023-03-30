Нюша в шелковом платье на голое тело едва прикрыла сокровенное: оголила свои «аппетитки»

Нюша отметилась на вечеринке у блогера Карины Нигай, которая с размахом отметила день рождения. Для появления на публике певица выбрала шелковое платье цвета Барби. От нижнего белья она отказалась. Артистка блеснула не только декольте, но и своими ножками благодаря смелом разрезу. Звезда выпятила округлости фигуры.

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