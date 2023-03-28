«Злая и жестокая»: Анна Нетребко продемонстрировала, как изменила свой феноменальный голос (видео)

На этот раз Анна показала кадры с репетиции. Она в шелковом платье исполнила отрывок из оперы Джузеппе Верди. Певица, которая обычно поет словно птичка с изящными тембрами, стала резко петь более низко и грузно.

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