«Злая и жестокая»: Анна Нетребко продемонстрировала, как изменила свой феноменальный голос (видео)

Анна Нетребко большую часть жизни выступает на сцене. Она не перестает давать концерты и играть в спектаклях. Недавно ее тепло приняли в Японии. Артистка не скрывает, что многие ее концерты в прошлом году отменились, но работать она не перестает. 51-летняя звезда решила вернуться в Вену, она готовится к Пасхе и новым ролям.
На этот раз Анна показала кадры с репетиции. Она в шелковом платье исполнила отрывок из оперы Джузеппе Верди. Певица, которая обычно поет словно птичка с изящными тембрами, стала резко петь более низко и грузно.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Забудем на время сладкоголосую Снегурочку и Шемаханскую царицу! На их место встает злая и жестокая Вавилонская дева. Да, я могу менять свой голос - ломанем в Набукко, друзья!» – написала звезда.
Многие были поражены такими переменами. Историк моды Александр Васильев поспешил ее одарить комплиментом. «Анечка! Сердечно и от всей души — с Днем театра! Люблю», — написал он. «С таким феноменальным голосом, все можно. Не у всех такие возможности», «Искусное владение голосом, невероятный диапазон и умопомрачительная техника», — стали писать подписчики.