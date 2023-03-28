Отдых парами: Дакота проводит отпуск на Бали с бывшим мужем Соколовским и его новой возлюбленной

Влад Соколовский прославился благодаря шоу «Фабрика звезд», как и Рита Дакота. Спустя несколько лет после окончания проекта они закрутили роман, а потом и сыграли свадьбу. Супруги демонстрировали настоящую идиллию. Но вскоре после рождения дочки Мии они расстались. Певица не смогла простить многочисленные измены мужа.
Сначала Рита была зла на Влада. Однако со времени они стали снова общаться и даже дружить. Певица уже больше года строит отношения с Федором Белогаем. А вот у Соколовского не так давно родился сын Дэвид. Он счастлив с избранницей Ангелиной Сурковой, которая пока находится в статусе невесты.
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Весной Дакота отдыхает на Бали с бойфрендом и дочкой. Это место любит и Влад, поэтому приехал туда с наследником и возлюбленной. Экс-супруги стали дружить семьями и даже сделали совместное фото.
Рита Дакота отдохнула на Бали с новой семьей Влада Соколовского. соцсети звезды
«На фото: я, мой любимый мужчина, мой бывший муж, наш с ним ребенок, новая жена бывшего мужа и их ребенок. За кадром ещё толпа родителей.
Снимок может вызывать самые разные эмоции: от восторга до возмущения. Ещё больше эмоций он вызывает у тех, кто знает причины нашего развода.
Путь от точки А (где я залипала в ненависти, обиде и жертве) до точки Б (где мы весело проводим время вместе, а в моем сердце только благодарность, радость и принятие) был самым увлекательным приключением в моей жизни», – рассказала Рита.
На фото все позировали в купальникаъ. Некоторые подписчики решили, что певица выбрала кадр, где ее фигура выглядит выигрышнее форм Ангелины, которая еще не похудела после родов.