Отдых парами: Дакота проводит отпуск на Бали с бывшим мужем Соколовским и его новой возлюбленной

Сначала Рита была зла на Влада. Однако со времени они стали снова общаться и даже дружить. Певица уже больше года строит отношения с Федором Белогаем. А вот у Соколовского не так давно родился сын Дэвид. Он счастлив с избранницей Ангелиной Сурковой, которая пока находится в статусе невесты.

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Весной Дакота отдыхает на Бали с бойфрендом и дочкой. Это место любит и Влад, поэтому приехал туда с наследником и возлюбленной. Экс-супруги стали дружить семьями и даже сделали совместное фото.