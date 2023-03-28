Такой ее еще никто не видел: Алсу кардинально преобразилась и стала неузнаваемой

Алсу

Алсу. Фото: соцсети звезды

Певица решилась на преображение. Она примерила непривычный образ.

Алсу уже давно стала популярной исполнительницей. Она не скрывает, что продолжает строить свою карьеру. Однако песни артистка теперь выпускает редко. Она растит троих детей: Микеллу, Сафину и Рафаэля. При этом певица выходит в свет и участвует в съемках шоу. Фигура и стиль 39-летней звезды не перестают восхищать публику. 

Но недавно Алсу уехала в Дубай. Как оказалось, она решила там не только отдохнуть с подругами. Певица приготовилась снять новый клип. В соцсети она выложила кадры, которые сняты в пустыне. Артистка изменила свой имидж. Она предстала с длинной косичкой и необычным футуристическим макияжем. Звезда облачилась в наряд воина из будущего, словно она сбежала из компьютерной игры. 

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Поклонники были ошеломлены. Многие отметили, что едва узнали Алсу. Они пришли в настоящий восторг. «Я не думал, что вы меня удивите», «До чего хороша», «Вы вообще не стареете», «Этот образ — просто сногсшибательный», «Ох, какая вы тут космическая», — стали писать подписчики.

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