Такой ее еще никто не видел: Алсу кардинально преобразилась и стала неузнаваемой

Но недавно Алсу уехала в Дубай. Как оказалось, она решила там не только отдохнуть с подругами. Певица приготовилась снять новый клип. В соцсети она выложила кадры, которые сняты в пустыне. Артистка изменила свой имидж. Она предстала с длинной косичкой и необычным футуристическим макияжем. Звезда облачилась в наряд воина из будущего, словно она сбежала из компьютерной игры.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».