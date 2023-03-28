Такой ее еще никто не видел: Алсу кардинально преобразилась и стала неузнаваемой

Алсу уже давно стала популярной исполнительницей. Она не скрывает, что продолжает строить свою карьеру. Однако песни артистка теперь выпускает редко. Она растит троих детей: Микеллу, Сафину и Рафаэля. При этом певица выходит в свет и участвует в съемках шоу. Фигура и стиль 39-летней звезды не перестают восхищать публику.
Но недавно Алсу уехала в Дубай. Как оказалось, она решила там не только отдохнуть с подругами. Певица приготовилась снять новый клип. В соцсети она выложила кадры, которые сняты в пустыне. Артистка изменила свой имидж. Она предстала с длинной косичкой и необычным футуристическим макияжем. Звезда облачилась в наряд воина из будущего, словно она сбежала из компьютерной игры.
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Поклонники были ошеломлены. Многие отметили, что едва узнали Алсу. Они пришли в настоящий восторг. «Я не думал, что вы меня удивите», «До чего хороша», «Вы вообще не стареете», «Этот образ — просто сногсшибательный», «Ох, какая вы тут космическая», — стали писать подписчики.