Наталья Рудова поделилась пикантным фото: намокшие трусики стали «невидимыми»

Наталья Рудова уже давно снимается в кино. Многие зрители следят за ее судьбой с тех пор, как она снялась в сериале «Татьянин день». Актриса следит за фигурой и не перестает дразнить поклонников, облачаясь в смелые наряды. Она также без стеснения щеголяет в бикини. При этом в 39 лет звезда не замужем.
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На этот раз Рудова решила пообщаться с подписчиками. Она показала свой пирсинг в пупке и козырнула формами. А также актриса выложила неудачное фото. Блондинка позировала в бассейне, едва прикрыв сокровенное. Трусики Натальи словно стали невидимыми в воде.
Пользователи Сети были ошарашены увиденным. Многие решили, что просто смазался фокус. Но нашлись и те, кого фото лишило дара речи. «Ой, а где трусики?», «Странно фигуру выглядит», «Неудачное фото! бедра уплыли», «Как странно, трусы слетели», — стали писать подписчики.
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды