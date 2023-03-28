Наталья Рудова поделилась пикантным фото: намокшие трусики стали «невидимыми»

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На этот раз Рудова решила пообщаться с подписчиками. Она показала свой пирсинг в пупке и козырнула формами. А также актриса выложила неудачное фото. Блондинка позировала в бассейне, едва прикрыв сокровенное. Трусики Натальи словно стали невидимыми в воде.

Пользователи Сети были ошарашены увиденным. Многие решили, что просто смазался фокус. Но нашлись и те, кого фото лишило дара речи. «Ой, а где трусики?», «Странно фигуру выглядит», «Неудачное фото! бедра уплыли», «Как странно, трусы слетели», — стали писать подписчики.