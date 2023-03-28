«Колбаски на тебя не хватает»: Шейк в мокром бикини взбудоражила публику своими «сочными» формами

После очередной Недели моды Шейк устроила себе отпуск. Она решила поделится пикантными кадрами. Модель в мокром мини-бикини позировала перед камерой. С ее волос капала вода. Брюнетка продемонстрировала свой рельефный пресс и изящные бедра. Ирина не стала прикрывать выглядывающую из под лифа грудь.

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