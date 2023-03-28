«Колбаски на тебя не хватает»: Шейк в мокром бикини взбудоражила публику своими «сочными» формами

Ирина Шейк уже давно стала топ-моделью. Она живет в Нью-Йорке, где растит дочку Лею. Несмотря на то, что в сторону россиян порой негативно отзываются за границей в последний год, Ирина продолжает блистать на подиумах и участвовать в рекламных съемках. В свои 37 лет она остается одной из востребованных моделей.
После очередной Недели моды Шейк устроила себе отпуск. Она решила поделится пикантными кадрами. Модель в мокром мини-бикини позировала перед камерой. С ее волос капала вода. Брюнетка продемонстрировала свой рельефный пресс и изящные бедра. Ирина не стала прикрывать выглядывающую из под лифа грудь.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
На этот раз Ирина взбудоражила Сеть. Даже коллеги не стали скрывать своей зависти. «Колбаски на тебя не хватает», — написала Елена Перминова. «На это можно смотреть вечно», «Ирина, вы как всегда шикарна», «До чего красивый живот», «Ну что за женщина!», «Каждый сантиметр тела будоражит», — стали писать подписчики.