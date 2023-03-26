Боня свела с ума поклонников снимком из спальни: на бедра накинула лишь простынку

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Не так давно Боня вернулась домой после трипа. Она стала делится смелыми кадрами. Телеведущая покрасовалась в спальне, надев одну рубашку. Она прилегла на кровать, прикрыв свои бедра тонкой простынкой. Светская львица изящно оголила загорелую ножку.

Пользователи Сети были сражены. Многие едва поверили, что в 43 года можно так выглядеть Виктория свела их с ума. «Это бесподобно», «До чего красивая», «А тут хоть в трусиках?», «Само совершенство», «Тут словно после ночи с мужчиной», — стали писать подписчики.