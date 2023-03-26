«Муж оценил декольте?»: Нюша в лосинах и лифчике блеснула постройневшими формами на публике

Примечательно, что недавно Нюша выпустила обновленную песню с Арашем. А также певица приехала в Москву. Накануне она появилась в студии «Русского радио». Артистка облачилась в лосины и лифчик в тон. Рубашку в клетку она застегивать не стала, а сапоги на каблуке подчеркнули ее стройные ноги. Звезда блеснула своим декольте на публике.

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