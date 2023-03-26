«Муж оценил декольте?»: Нюша в лосинах и лифчике блеснула постройневшими формами на публике

Нюша больше 15 лет выступает на сцене. Она в свое время стала популярной исполнительницей. Однако за последние несколько лет ее жизнь изменилась. Артистка переехала жить в Дубай, где растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Певица активно занимается спортом, так как намерена вернуться в форму.
Примечательно, что недавно Нюша выпустила обновленную песню с Арашем. А также певица приехала в Москву. Накануне она появилась в студии «Русского радио». Артистка облачилась в лосины и лифчик в тон. Рубашку в клетку она застегивать не стала, а сапоги на каблуке подчеркнули ее стройные ноги. Звезда блеснула своим декольте на публике.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники заметили, что луки Нюши стали более смелыми. Она постройнела, так как несколько месяцев занимается спортом. Также фанаты считают, что артистка еще переживает из-за измены со стороны мужа, которую пережила во время своей второй беременности. «Ого, какой наряд», «А лифчик уже стал верхней одеждой?», «Как похудела», «Муж оценил декольте?» — стали писать в Сети.