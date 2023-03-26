Постройневшая Долина в мерцающем костюме сразила точеной фигурой: в 67 лет изгибы, как у модели

Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: соцсети звезды

Певица в ярком образе подчеркнула достоинства. Звезда получила сотни комплиментов.

Лариса Долина большую часть жизни выступает на сцене. Она продолжает выпускать новые песни и снимать клипы. Артистка зачастую соглашается на съемки в новых телевизионных шоу. В 67 лет она может похвастаться стройной фигурой. Ей удалось похудеть больше чем на 20 кг два года назад. После этого звезда даже сменила гардероб. 

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На этот раз Долина готовится отметить 50 лет на сцене. Она устроила гастроли. На днях певица предстала на публике в модном костюме с мерцающими пайетками. Артистка визуально сделала фигуру еще стройнее в брюках в пол, а жакет подчеркнул не только ее талию, но и декольте. Лариса Александровна сразила поклонников. 

«Шикарная, роскошная», «Выглядите бесподобно», «Как вы похудели», «Просто фея», «Ох, тут все идеально», «Вам словно 20 лет», — стали писать подписчики.

Лариса Долина. Фото: соцсети звезды

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