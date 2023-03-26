Рудова в крохотном топе кокетливо засветила свои «аппетитки»: без лифчика щегольнула на улице

На этот раз Рудова похвасталась новым образом. Она решила подчеркнуть достоинства фигуры. Актриса в мини-юбке и топике на узле стала красоваться перед зеркалом. Она сделала акцент на стройных ногах. А вот на улице Наталья уже стала демонстрировать декольте. От лифчика звезда отказалась.

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