Рудова в крохотном топе кокетливо засветила свои «аппетитки»: без лифчика щегольнула на улице

Наталья Рудова уже давно снимается в кино. Она регулярно пополнят копилку новыми работами. Актриса особенно много внимания уделяла фигуре. Она следит за питанием и занимается спортом. Блондинка без стеснения позирует в бикини. Наталья недавно приехала в Дубай, где веселится с друзьями.
На этот раз Рудова похвасталась новым образом. Она решила подчеркнуть достоинства фигуры. Актриса в мини-юбке и топике на узле стала красоваться перед зеркалом. Она сделала акцент на стройных ногах. А вот на улице Наталья уже стала демонстрировать декольте. От лифчика звезда отказалась.
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Пользователи Сети восхитились тем, как выглядит Рудова. Многие осыпали ее комплиментами. "«Какая вы красивая», «Ноги от ушей», «Декольте шикарное», «Какой смелый лук», «Прям грудь — два перчика», «Аппетитные формы», «Блондинка на миллион», — стали писать подписчики.