«Мужчины, слюнки подберите»: Агата Муцениеце в тугих лосинах козырнула своим упругим тылом

Агата Муцениеце уже давно стала известной актрисой. Армия ее поклонников только растет. После развода с Павлом Прилучным она продолжила строить карьеру и стала чаще представать в смелых образах. Недавно артистка даже стала выступать на сцене театра Crave, заняв место Екатерины Варнавы.
В свои 34 года Агата похудела. Она теперь часто демонстрирует свои точеные формы в дерзких нарядах. Строить личную жизнь актриса не спешит. На этот раз она поделилась личными кадрами во влоге. Муцениеце в кроп-топе и тугих лосинах появилась в спортзале, где качала пресс, а также ягодицы. Она продемонстрировала свои формы с пикантных ракурсов.
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Агата Муцениеце. Фото: YouTube- канал актрисы
Поклонники были восхищены тем, как выглядит мама двоих детей. Многие стали писать ей комплименты. Напомним, что у Агата растут сын Тимофей и дочка Мия. Она уделяет им все свободное время. А вот Прилучный снова женился. Он строит отношения с Зепюр Брутян, которая не так давно рассекретила свою беременность.
«Мужчины, слюнки подберите», «Вот это фигура», «Шикарно над собой поработала», «Есть, что показать», «Тренер точно оценил ваши лосины», «Горячая штучка», — стали писать подписчики.
Агата Муцениеце. Фото: YouTube-канал актрисы