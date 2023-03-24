«Уф, какая»: Клава Кока в дерзком платье с воротничком засветила манкие бедра — игривая шалунья, в самом соку

На этот раз Клава поделилась кадрами со съемок нового проекта, где она членом жюри. Певица облачилась в платье в клетку с белым воротничком. Короткий наряд едва прикрыл ее бедра. Блондинка дополнила лук грубыми ботинками. Кока в таком луке щегольнула в студии шоу «Битва каверов» на СТС.

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