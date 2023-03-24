«Уф, какая»: Клава Кока в дерзком платье с воротничком засветила манкие бедра — игривая шалунья, в самом соку

Клава Кока уже давно строит карьеру в шоу-бизнесе. Она стала одной из самых популярных исполнительниц в России. Певица любит выглядеть броско. Не только на сцене, но и в обычной жизни она носит наряды, которые выгодно подчеркивают ее фигуру. В свои 26 лет звезда мечтает о свадьбе и детях.
На этот раз Клава поделилась кадрами со съемок нового проекта, где она членом жюри. Певица облачилась в платье в клетку с белым воротничком. Короткий наряд едва прикрыл ее бедра. Блондинка дополнила лук грубыми ботинками. Кока в таком луке щегольнула в студии шоу «Битва каверов» на СТС.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит Кока. Многие осыпали ее комплиментами. «Просто в шикарной форме», «Уф, какая»«, «Платье сидит шикарно», «А вы игривая! Такую длину носят только шалуньи», «Какая вы красотка», «Ноги просто бесподобные», «Манкая такая со всех сторон», — стали писать в Сети.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды