Севастьянова в мини-бикини в полоску оголила «аппетитки» на пляже: маслянистые бедра манко блестят

Теперь Каролина то красуется в Монако, то гуляет по Парижу. Она делится смелыми кадрами в соцсетях. Гимнастка даже загорала в Дубае. А теперь она поделилась кадром, на котором покрасовалась в мини-бикини в полоску под зебру. Севастьянова оголила плоский живот и изящные бедра. Она намазалась маслом для загара.

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