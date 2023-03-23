Севастьянова в мини-бикини в полоску оголила «аппетитки» на пляже: маслянистые бедра манко блестят

Каролина Севастьянова уже давно завершила карьеру в спорте. Она успела стать олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. А теперь Каролина много путешествует и хвастается роскошной жизнью. В свои 27 лет она следит за фигурой. А вот личную жизнь звезда пока не построила6 расставшись с бойфрендом минувшей зимой.
Теперь Каролина то красуется в Монако, то гуляет по Парижу. Она делится смелыми кадрами в соцсетях. Гимнастка даже загорала в Дубае. А теперь она поделилась кадром, на котором покрасовалась в мини-бикини в полоску под зебру. Севастьянова оголила плоский живот и изящные бедра. Она намазалась маслом для загара.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены ее природной красотой. Чемпионка получила сотни комплиментов. «Длинноногая красавица», «Можно быть такой идеальной?», «Тут все безупречно», «Прям русалка», «Аппетитные формы», «Какой загар — шик», «Ох, что творит!», «Все обомлели от такого вида», — стали писать в Сети.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды