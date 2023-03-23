«Вот это срам! Прикройся»: Бузова в платье с экстремальным разрезом сверкнула «межножьем» в уборной

Ольга Бузова уже давно строит карьеру и смогла прославиться на всю страну. Артистка продолжает вести популярные шоу и давать концерты. При этом она особое внимание уделяет внешности. Телеведущая признавалась, что в 37 лет ей особенно сложно держать себя в форме. Однако на отдыхе в Софи звезда без стеснения красовалась в бикини.
На этот раз Ольга отправилась в ресторан. Она решила принарядиться. Блондинка подчеркнула свои формы, надев трикотажное платье с открытой спиной и экстремальным разрезом. Телеведущая запечатлелась в уборной. Она так широко расставила ноги, что засветила сокровенное. Бузова отказалась от лифчика, а вот про трусики не забыла.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники уже давно привыкли к танцам Бузовой. Однако ее смелый образ на этот раз вызвал бурную реакцию в Сети. «Макияж такой, что хочется умыть», «Вот это срам! Прикройся», «Трусики точно не забыла?», «Так ноги не расставляют в платьях с разрезами», «Пустилась в пляс», — стали писать подписчики.