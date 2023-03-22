Севастьянова наклонилась, сверкнув своими «сдобными» округлостями: платье не выдержало красоты

После расставания с бойфрендом Каролина успела успела отдохнуть в Монако и Париже. Теперь она проводит время в Дубае. Чемпионка не стесняется носить смелые наряды. На этот раз она облачилась в силуэтное платье с разрезами. Гимнастка наклонилась, оголив пышные полушария груди. Севастьянова засмеялась, красуясь на камеру. Ее формы едва не выпали из платья.

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Поклонники сочли, что ее красит улыбка. «Ох, что вы творите!», «Грудь тут на грани», «Платье сидит шикарно», «Ого, какие формы», «Влюбленная улыбка», «Тут все идеально», «Дерзкий вид», — стали писать в Сети.