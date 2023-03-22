Подольская в мерцающем платье устроила зажигательные танцы в ресторане: оторвалась в Дубае без мужа

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Армия ее поклонников растет, а количество песен увеличивается с каждым годом. Преуспела она и в личной жизни. Вместе с мужем Владимиром Пресняковым артистка растит двоих сыновей: Артемия и Ивана. Однако порой звезда позволяет себе отдохнуть.
В марте Наталья съездила в Дубай. Она провела время с подругами на курорте. Певица купалась и загорала. Она взяла с собой несколько купальников. А вот перед отъездом артистка приехала ужинать в ресторан с видом на город. Подольская облачилась в мерцающее платье на бретельках. Она устроила горячие танцы, виляя бедрами.
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Поклонники восхитились тем, как двигается 40-летняя певица. Многие отметили, что она умеет веселится. «Ого, как вы можете», «Вот это мамочка», «Фигура шикарная», «Когда отдыхаешь без мужа», «Платье ослепительное», «Русалка», «Ой, как вы двигаетесь», — стали писать в Сети.