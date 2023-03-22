Подольская в мерцающем платье устроила зажигательные танцы в ресторане: оторвалась в Дубае без мужа

В марте Наталья съездила в Дубай. Она провела время с подругами на курорте. Певица купалась и загорала. Она взяла с собой несколько купальников. А вот перед отъездом артистка приехала ужинать в ресторан с видом на город. Подольская облачилась в мерцающее платье на бретельках. Она устроила горячие танцы, виляя бедрами.

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