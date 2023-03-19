Бузова в крохотном платье блеснула своими прелестями в Минске: привлекла внимание парней

Примечательно, что Ольга успела устроить шопинг. А вот вечером она дала концерт. Певица не скрывает, что отшила новые костюмы. На этот раз она предстала в крохотном платье с блеском. Наряд подчеркнул ее декольте, а прозрачная юбка придала пикантности. Бузова блеснула своими прелестями на публике.

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Ей удалось взбудоражить парней. После выступления к ней стали стекаться мужчины с букетами цветов. В Сети восхитились ее образом. Многие отметили, что ее фигура стала эталонной.