Бузова в крохотном платье блеснула своими прелестями в Минске: привлекла внимание парней

Ольга Бузова уже больше 18 лет строит карьеру на телевидении. Она стала настоящей знаменитостью. Экс-участница «Дома-2» не перестает вести передачи, а также выступать на сцене. Недавно она завершила длительные съемки в Африке. А 18 марта звезда прилетела в Минск, где встретилась с Филиппом Киркоровым.
Примечательно, что Ольга успела устроить шопинг. А вот вечером она дала концерт. Певица не скрывает, что отшила новые костюмы. На этот раз она предстала в крохотном платье с блеском. Наряд подчеркнул ее декольте, а прозрачная юбка придала пикантности. Бузова блеснула своими прелестями на публике.
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Ей удалось взбудоражить парней. После выступления к ней стали стекаться мужчины с букетами цветов. В Сети восхитились ее образом. Многие отметили, что ее фигура стала эталонной.