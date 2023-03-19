И это без фотошопа: Анастасия Костенко показала, как «сдулась» ее грудь сразу на три размера

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов с детьми

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов с детьми. Фото: соцсети звезды

Жена Дмитрия Тарасова показала свою грудь после родов и теперь, когда дети подросли.

Анастасия Костенко уже давно состоит в браке с Дмитрием Тарасовым. Когда футболист развелся с Ольгой Бузовой, его новую пассию многие критиковали. Но теперь у пары уже трое детей. Недавно спортсмен увез семью на Мальдивы. Уже несколько дней в Сети обсуждаю грудь Костенко, которая заметно уменьшилась. Ее стали обвинять в фотошопе. 

На этот раз жена футболиста взяла и прояснила ситуацию. Она посмеялась над сплетнями. Анастасия показала два фото. Она пояснила, что пышный бюст 5 размера у нее был после родов. Тогда модель кормила грудью малыша. А теперь ее сыну уже скоро будет два года. По ее словам, обычно у нее 2 размер. 

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«Давайте вы свои комплексы оставите при себе. Я безумно собой довольна и благодарна своему телу за то, что оно выносило 3 детей и вернулась в былые формы естественным путем», – написала Костенко.

Анастасия Костенко. Фото: соцсети звезды

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