И это без фотошопа: Анастасия Костенко показала, как «сдулась» ее грудь сразу на три размера

На этот раз жена футболиста взяла и прояснила ситуацию. Она посмеялась над сплетнями. Анастасия показала два фото. Она пояснила, что пышный бюст 5 размера у нее был после родов. Тогда модель кормила грудью малыша. А теперь ее сыну уже скоро будет два года. По ее словам, обычно у нее 2 размер.

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