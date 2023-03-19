«Пупок пропал»: Анну Семенович в купальнике обвинили в неудачном фотошопе

Недавно Анна уехала отдыхать. Весенние дни она проводит на Мальдивах. Певица то и дело красуется на фото не только в платьях, но и купальниках. На видео она похвасталась своей коллекцией. Артистка даже оголила живот, что делает редко. Однако фото Семенович в бикини подвергли критике. Многие обвинили ее в фотошопе.

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«Пупок пропал», «Отфотошопилась уже по полной», «Вашу настоящую фигуру мы видим на концерте, к чему эта фикция с точеной талией?», «Не надо стесняться своей фигуры. Не надо было столько фотошов», — стали писать в Сети.