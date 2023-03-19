Маленькая хулиганка: Лера Кудрявцева подловила дочку, которая вылизывала тарелку на кухне

Лера Кудрявцева уже давно стала известной. Она продолжает работать на телевидении. Блондинка снимается в передачах, ведет концерты и премии. Однако дома ее всегда ждет дочка Мария, которой всего 4 года. Обычно за ней приглядывает папа Игорь Макаров, но выходные сама звезда старается посвятить наследнице.
На этот раз Лера засняла дочку, которую сводила на каток. Дома она накормила ее супом. Телеведущая очень хорошо готовит, поэтому у нее в холодильнике всегда есть что-то вкусное. Мария даже облизывала тарелку. Кудрявцева попросила ее показать свою способность. Оказалось, что девочка умеет сворачивать язык в трубочку.
«Вы так можете? Я – нет», – отметила звезда.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит кроха. Многие отметили, что она очень талантливая. Фанаты пророчат ей актерскую карьеру. Кто-то считает, что малышка пойдет по стопам мамы. К слову, Кудрявцева отдала дочку в элитный садик. Мария учит английский язык, а также ходит на занятия по танцам.
Мария Макарова. Фото: соцсети звезды