Маленькая хулиганка: Лера Кудрявцева подловила дочку, которая вылизывала тарелку на кухне

На этот раз Лера засняла дочку, которую сводила на каток. Дома она накормила ее супом. Телеведущая очень хорошо готовит, поэтому у нее в холодильнике всегда есть что-то вкусное. Мария даже облизывала тарелку. Кудрявцева попросила ее показать свою способность. Оказалось, что девочка умеет сворачивать язык в трубочку.

«Вы так можете? Я – нет», – отметила звезда.

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