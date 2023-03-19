Наталья Рудова оголила шаровидную грудь на отдыхе: когда купальник не по размеру

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она не перестает демонстрировать фигуру в жизни и на экране. Актриса в свои 39 лет не перестает заниматься спортом. Она недавно устроила себе отпуск. Блондинка проводит время в Дубае. Она носит легкие наряды, которые лишь подчеркивают достоинства ее форм.
На этот раз Рудова покрасовалась на пляже. Она облачилась в черный купальник. Актриса наклонилась, обнажив шаровидную грудь. Блондинка надела шляпку, позируя в лучах солнца. Однако в центре внимания оказалось смелое декольте артистки.
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Поклонники были взбудоражены. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, какой вид», «Купальник большеват», «Грудь заворожила», «Вы словно Барби», «Ой, что за прелесть», «Грудь такая красивая», — стали писать подписчики.
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды