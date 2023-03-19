Асмус устроила горячую фотосессию в бассейне: игриво обнажила свои «гром-бедра»

Кристина Асмус строит карьеру в кино. Она прославилась благодаря сериала «Интерны». Потом актриса заставила говорить о себе уже после съемок в откровенной сцене в фильме «Текст». А после развода с Гариком Харламовым она стала еще чаще раздеваться перед камерой. Теперь у артистки новый возлюбленный, но она не перестает публиковать смелые кадры.
На этот раз Асмус устроила горячую фотосессию в бассейне. Она облачилась в черный купальник. Актриса окунулась в теплую воду. Она обнажила свою пышную грудь. При этом из-за воды картинка исказилась и бедра Кристины стали особенно «сочными». Она решила подурачиться во время съемки, поэтому кривлялась на камеру.
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Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
Кристина свела с ума поклонников не только своими формами, но и хэштегами. Она заранее решила посмеяться над собой и придумать забавные комментарии. «Крис, твои хэштеги можно читать вечно», «Это огонь», «Я не могу», «Хорошие булки», «Ой, как поправилась», «Гром-бедра», «Ох, какие формы», — стали писать подписчики.