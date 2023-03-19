Асмус устроила горячую фотосессию в бассейне: игриво обнажила свои «гром-бедра»

На этот раз Асмус устроила горячую фотосессию в бассейне. Она облачилась в черный купальник. Актриса окунулась в теплую воду. Она обнажила свою пышную грудь. При этом из-за воды картинка исказилась и бедра Кристины стали особенно «сочными». Она решила подурачиться во время съемки, поэтому кривлялась на камеру.

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