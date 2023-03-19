«Мужчины, подберите слюнки»: Агата Муцениеце в корсете продемонстрировала «ложбинку греха»

Теперь Агата танцует и поет в смелых нарядах. Она стала актрисой в смелом спектакле, заняв место Екатерины Варнавы. 18 марта артистка выложила пикантные кадры. Она предстала в корсете, оголив —ложбинку греха». Муцениеце готовилась снова блистать на публике. Потом наряд она сменила на платье из бусинок, едва прикрывающее ее прелести.

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