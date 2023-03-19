«Мужчины, подберите слюнки»: Агата Муцениеце в корсете продемонстрировала «ложбинку греха»

Агата Муцениеце уже много лет строит карьеру в кино. Она снялась в сериале «Закрытая школа», а также в фильмах «Тобол» и »Честным развод». Также актриса играет в театре, но недавно она получила смелую роль в водевиле в Crave. Целых 2 месяца бывшая жена Павла Прилучного готовилась выйти на сцену в голом виде.
Теперь Агата танцует и поет в смелых нарядах. Она стала актрисой в смелом спектакле, заняв место Екатерины Варнавы. 18 марта артистка выложила пикантные кадры. Она предстала в корсете, оголив —ложбинку греха». Муцениеце готовилась снова блистать на публике. Потом наряд она сменила на платье из бусинок, едва прикрывающее ее прелести.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Агата. Многие посчитали, что своей ролью она утерла нос Прилучному. «Какая вы крутая», «Ну прям богиня», «Бусики и трусики», «Просто прекрасная нимфа», «Прилучный где-то поперхнулся», «В шикарной форме», «Вам все это идет», «Мужчины, подберите слюнки», — стали писать в Сети.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды