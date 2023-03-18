Клава Кока в лифчике блеснула «сочными» прелестями перед парнями: приковала к себе взгляды

Клава Кока уже давно строит карьеру в шоу-бизнесе. Она стала одной из популярных исполнительниц в России. Блондинка заработала не только на квартиру в Москве, но и недвижимость для родителей. Она мечтает о семье и детях. Артистка обладает привлекательной внешностью и любит носить яркие луки, чтобы привлекать к себе внимание.
Недавно Кока отправилась на гастроли. Она дала концерт в Таиланде. Певица зажигательно выступила на сцене, а вот свободное время она посвятила пляжным развлечениям. Блондинка даже устроила фотосессию в бикини.
На этот раз Кока вместе со своей командой покаталась на яхте. Она щегольнула в коротких джинсовых шортах. Певица сняла майку, блеснув грудью в лифчике. Она показала свои формы перед парнями.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что Клава выглядит смело. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая фигура!», «Ну прям куколка», «Сочные формы», «Такую грудь не прячут», «А тут парни все спрятали свои глаза, а улыбки не скрыли», «Поразительная красотка», — стали писать подписчики.