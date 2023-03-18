Клава Кока в лифчике блеснула «сочными» прелестями перед парнями: приковала к себе взгляды

Недавно Кока отправилась на гастроли. Она дала концерт в Таиланде. Певица зажигательно выступила на сцене, а вот свободное время она посвятила пляжным развлечениям. Блондинка даже устроила фотосессию в бикини.

На этот раз Кока вместе со своей командой покаталась на яхте. Она щегольнула в коротких джинсовых шортах. Певица сняла майку, блеснув грудью в лифчике. Она показала свои формы перед парнями.

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