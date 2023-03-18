Севастьянова в тугой юбке и кроп-топе козырнула фигурой «восьмеркой» в Дубае: челюсти отвисли у всех

Каролина Севастьянова стала одной из известных художественных гимнасток. Она участвовала в соревнованиях, победила в Олимпийский играх и стала заслуженным мастером спорта. Примечательно, что теперь спортсменка много путешествует. Она держит себя в форме и зачастую будоражит мужчин своими смелыми образами.
На этот раз Севастьянова приехала в Дубай. Она наслаждается отдыхом на дорогостоящем курорте. Гимнастка порой красуется в купальнике. На новом фото она предстала во время вечернего променада. Спортсменка облачилась в тугую юбку и кроп-топе. Она подчеркнула фигуру «восьмерку». Каролина блеснула загорелыми формами.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены ее образом и фигурой. Гимнастка поразила их своей красотой. «Леди совершенство», «Какие у вас бедра», «Порой вы вызываете зависть», «Челюсть отвисает, когда вижу вас», «Идеальная фигурка», «Тут просто девушка-весна», — стали писать подписчики.