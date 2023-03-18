Севастьянова в тугой юбке и кроп-топе козырнула фигурой «восьмеркой» в Дубае: челюсти отвисли у всех

На этот раз Севастьянова приехала в Дубай. Она наслаждается отдыхом на дорогостоящем курорте. Гимнастка порой красуется в купальнике. На новом фото она предстала во время вечернего променада. Спортсменка облачилась в тугую юбку и кроп-топе. Она подчеркнула фигуру «восьмерку». Каролина блеснула загорелыми формами.

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