Вики Одинцова повернулась к пляжу упругими ягодицами: аппетитные изгибы во всей красе

Вики Одинцова уже давно прославилась в индустрии моды. Она является моделью и успела посотрудничать со многими модельерами. Вики также отметилась в шоу «Звезды в Африке», где едва не победила. В 29 лет она обладает точеными формами. Российская красавица крутила романы с известными персонами, включая Егора Крида.
Но теперь Одинцова скрывает личную жизнь. Недавно она улетела отдыхать на Мальдивы. Модель то и дело красуется в купальниках. Поклонники гадают, кто ее фотографирует. На этот раз брюнетка покрасовалась в мини-бикини у лазурной воды. Она оголила свои округлые ягодицы и тонкую талию. Вики показала свои изгибы фигуры.
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Вики Одинцова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит модель. Многие осыпали ее комплиментами. «Тут все идеально», «Ох, у вас шикарные формы», «Вид восхищает», «Какая вы соблазнительная», «Даже издалека видно ваши прелести», «Орех зачетный», — стали писать подписчики.