Вики Одинцова повернулась к пляжу упругими ягодицами: аппетитные изгибы во всей красе

Но теперь Одинцова скрывает личную жизнь. Недавно она улетела отдыхать на Мальдивы. Модель то и дело красуется в купальниках. Поклонники гадают, кто ее фотографирует. На этот раз брюнетка покрасовалась в мини-бикини у лазурной воды. Она оголила свои округлые ягодицы и тонкую талию. Вики показала свои изгибы фигуры.

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