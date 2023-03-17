Аня – маленькая куколка: Лазарев поделился трогательным фото с сыном и дочкой на фоне пальм

Сергей Лазарев уже много лет выступает на сцене. Он завоевал большое количество наград. Теперь артист не только дает концерты, но и ведет разные шоу. Примечательно, что долгое время он скрывал своих детей. Теперь певец уже приводит даже на красные дорожки сына Никиту и дочку Анну. Все свободное время он посвящает наследникам.
Вот уже не первую неделю Лазарев гастролирует. Иногда он вырывается на день или два, чтобы поиграть с детьми в шахматы или в другие игры. А вот 16 марта певец выложил архивный кадр, сделанный на курорте. Артист был в шортах и розовой футболке на прогулке среди пальм. К нему прильнули сына и дочка. Маленькая Анна была одета в одной гамме с папой.
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Сергей Лазарев с детьми. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие отметили, что дети очень похожи на отца. Лазарев умилил фанатов. «Аннушка чудо», «Какие все красивые», «Папины мини-копии», «Дочка просто куколка», «Как же вы стильно смотритесь», — стали писать подписчики.