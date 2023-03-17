Аня – маленькая куколка: Лазарев поделился трогательным фото с сыном и дочкой на фоне пальм

Вот уже не первую неделю Лазарев гастролирует. Иногда он вырывается на день или два, чтобы поиграть с детьми в шахматы или в другие игры. А вот 16 марта певец выложил архивный кадр, сделанный на курорте. Артист был в шортах и розовой футболке на прогулке среди пальм. К нему прильнули сына и дочка. Маленькая Анна была одета в одной гамме с папой.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».