Клава Кока руками прикрыла «межножье»: привлекла внимание парней на пляже, сверкнув округлостями

Клава Кока уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей и теперь все чаще появляется в разных шоу. Блондинка обладает привлекательной внешностью, которую старается подчеркивать. Молодая певица мечтает выйти замуж. Но пока большую часть времени она посвящает карьере. На днях звезда приехала в Таиланд.
На этот раз Клава перед концертом смогла отдохнуть. Она устроила фотосессию на пляже. Блондинка покрасовалась в мини-бикини цвета «Тиффани». Певица обнажила округлые бедра и упругую грудь. Она кокетливо прикрыла зону бикини бикини руками. При этом Кока засветила следы от загара на пикантных частях тела.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены. Многие стали писать артистке комплименты. К слову, Клава привлекла внимание парней. После фотосессии она прокатилась на гидроцикле с поджарым молодым парнем. Клава покрасовалась в купальнике, рассекая волны. Она насладилась водной прогулкой. «Ну что за чикуля», «Очень сложные формы», «Ох, какая булочка сладкая», «Тут такая мадам с формами», — стали писать подписчики.