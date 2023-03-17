Клава Кока руками прикрыла «межножье»: привлекла внимание парней на пляже, сверкнув округлостями

На этот раз Клава перед концертом смогла отдохнуть. Она устроила фотосессию на пляже. Блондинка покрасовалась в мини-бикини цвета «Тиффани». Певица обнажила округлые бедра и упругую грудь. Она кокетливо прикрыла зону бикини бикини руками. При этом Кока засветила следы от загара на пикантных частях тела.

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