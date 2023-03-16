«Это истерика!»: Клава Кока в рваных джинсах и бомбере повторила образ Филиппа Киркорова – как близнецы

На этот раз Клава вернулась в Москву после отпуска и стала активно сниматься в новых проектах. Но с ней едва не случился конфуз. Вкус певицы совпал со вкусом Филиппа Киркорова. Она оделась в точности как король отечественной эстрады. Кока сделала лифтолук в рваных джинсах и красном бомбере.

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