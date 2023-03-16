«Это истерика!»: Клава Кока в рваных джинсах и бомбере повторила образ Филиппа Киркорова – как близнецы

Клава Кока уже давно выступает на сцене. За последние пять лет она стала одной из популярных молодых исполнительниц. Блондинка все чаще становится членом жюри в телевизионных шоу. Она славится не только вокалом, но и своим стилем. Артистка умело подчеркивает свои формы и всегда выглядит броско.
На этот раз Клава вернулась в Москву после отпуска и стала активно сниматься в новых проектах. Но с ней едва не случился конфуз. Вкус певицы совпал со вкусом Филиппа Киркорова. Она оделась в точности как король отечественной эстрады. Кока сделала лифтолук в рваных джинсах и красном бомбере.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что не так давно Киркоров нарастил пепельные волосы, поэтому на фото его сложно отличить от Коки. Даже друзья артистов были поражены их сходству.
«Ахахаха! Это истерика! Филипп Бедросович Кока и Клава Киркорова!», — заявил Тимур Родригез. «Когда попросила подругу не списывать точь-в-точь», «Как круто вышло», «Наряд одолжил?», «Получил эффектно», — стали писать в Сети.
Филипп Киркоров. Фото: соцсети звезды