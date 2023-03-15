Пуговички не выдержали: Наталья Рудова блеснула «аппетитками» на прогулке, не заметив конфуза

Наталья Рудова больше 25 лет снимается в кино. Она стала знаменитой, когда отметилась в сериале «Татьянин день». Теперь блондинку часто зовут в новые проекты, но порой актриса отказывается от однообразных ролей. В свои 39 лет она следит за фигурой и зачастую наряжается в женственные наряды. Звезда не перестает восхищать поклонников.
На этот раз Наталья устроила себе отпуск. Она проводит время в Дубае с подругами. Блондинка уже козырнула фигурой в мини-бикини. А вечером она отправилась на променад. Актриса завязала рубашку на узел, показав декольте. Однако пуговички на топике расстегнулись. Рудова засветила свои пышные полушария груди.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что она поразила мужчин на пляже. «Прям загляденье», «Что за конфетка», «Богиня», «Ого, лифчик сполз», «Пуговички вышли из чата», «Можно и топлес! У вас все эстетично и красиво», «Ожившая Барби», — стали писать подписчики.