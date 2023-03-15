Пуговички не выдержали: Наталья Рудова блеснула «аппетитками» на прогулке, не заметив конфуза

На этот раз Наталья устроила себе отпуск. Она проводит время в Дубае с подругами. Блондинка уже козырнула фигурой в мини-бикини. А вечером она отправилась на променад. Актриса завязала рубашку на узел, показав декольте. Однако пуговички на топике расстегнулись. Рудова засветила свои пышные полушария груди.

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