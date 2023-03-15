«Горячий вид»: Виктория Боня без лифчика обнажила «сдобные» полушария груди прямо у плиты

Этой весной Боня устроила себе длительное путешествие. 15 марта она выложила видео, на котором предстала на кухне. При этом светская львица облачилась в платье с откровенным декольте. От личика она отказалась, оголив упругие полушария груди. Виктория готовила огромную кастрюлю супа. С паварежкой в руках звезда попала в кадр.

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