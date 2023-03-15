«Горячий вид»: Виктория Боня без лифчика обнажила «сдобные» полушария груди прямо у плиты

Виктория Боня уже давно стала знаменитой. Она покинула шоу «Дом-2» и стала телеведущей. Более того, светская львица живет в Монако, растит дочку Анджелину и много путешествует. В свои 43 года старается держать себя в форме и часто блистает на красных дорожках. Лишь свою вторую половинку звезда не нашла.
Этой весной Боня устроила себе длительное путешествие. 15 марта она выложила видео, на котором предстала на кухне. При этом светская львица облачилась в платье с откровенным декольте. От личика она отказалась, оголив упругие полушария груди. Виктория готовила огромную кастрюлю супа. С паварежкой в руках звезда попала в кадр.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Боня. Многие стали писать ей комплименты. «Шикарно смотритесь на кухне», «Волосы в супе», «Фигура шикарная», «Тут все бесподобно», «Горячий вид», «Завидная невеста», «В таком наряде и надо готовить», — стали писать подписчики.