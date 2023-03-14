«Это самый дорогой подарок»: беременная Зепюр Брутян продемонстрировала округлившийся живот во всей красе

Пара еще осенью спровоцировала слухи о скором пополнении в семье. Теперь Брутян уже не прячет выпирающий живот. 14 марта она выложила фото, на котором позировала в силуэтном платье, держа руками свой округлившийся живот.

«В ожидании чуда. Так интересно наблюдать за собой, за своими ощущениями… Пожалуй, это самый дорогой подарок, о которой мечтает каждая женщина!» — написала звезда.

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