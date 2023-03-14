«Это самый дорогой подарок»: беременная Зепюр Брутян продемонстрировала округлившийся живот во всей красе

Зепюр Брутян снимается в кино. В 2022 году о ней заговорили в светском обществе, так как она стала путешествовать с Павлом Прилучным. А потом коллеги сыграли свадьбу, устроив пышный праздник в Москве. Звезда сериала «Мажор» заверяет, что с новой женой становится лучше. Он не перестает ее баловать цветами и подарками. А недавно избранница актера рассекретила свою беременность.
Пара еще осенью спровоцировала слухи о скором пополнении в семье. Теперь Брутян уже не прячет выпирающий живот. 14 марта она выложила фото, на котором позировала в силуэтном платье, держа руками свой округлившийся живот.
«В ожидании чуда. Так интересно наблюдать за собой, за своими ощущениями… Пожалуй, это самый дорогой подарок, о которой мечтает каждая женщина!» — написала звезда.
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Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды
Пользователи Сети восхитились тем, как выглядит жена Прилучного. Многие гадают, кто родится у пары. Напомним, что от первого брака с Агатой Муцениеце у актера есть сын Тимофей и дочка Мия. Недавно артистка признавалась, что дети страдают, так как папа стал реже проводить с ними время.