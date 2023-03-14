Вики Одинцова в мини-бикини встала на четвереньки, обнажив свою «сдобу»: сразила видом своих «булочек»

Вики Одинцова уже давно строит карьеру модели. Она сотрудничает со многими модельерами и появляется на светских раутах. А в прошлом году российская красавица стала участницей шоу «Звезды в Африке» и дошла до финала. Теперь брюнетка снова наслаждается жизнью. Недавно она улетела на отдых на Мальдивы.
На этот раз Одинцова решила показать горячие кадры с побережья. Она в черном мини-бикини намазала свои прелести кремом. Модель встала на четвереньки, оголив свои изящные формы. Она блеснула округлыми бедрами и пышным декольте во всей красе. Вики решила показать фигуру без фотошопа и фильтров.
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Некоторые поклонники решили, что модель постройнела. Другие были сражены ее формами и смелыми позами. «Вот это булочки», «Похудела или что-то другое? Не могу понять», «Шикарная фигурка», «Ой, как встала», «Сдобная такая», «Всем бы так выглядеть в купальнике», — стали писать подписчики.