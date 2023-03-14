Вики Одинцова в мини-бикини встала на четвереньки, обнажив свою «сдобу»: сразила видом своих «булочек»

На этот раз Одинцова решила показать горячие кадры с побережья. Она в черном мини-бикини намазала свои прелести кремом. Модель встала на четвереньки, оголив свои изящные формы. Она блеснула округлыми бедрами и пышным декольте во всей красе. Вики решила показать фигуру без фотошопа и фильтров.

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