Ляйсан Утяшева появилась на съемках нового шоу с Павлом Волей в Дубае: теперь вместе и на работе (видео)

Обычно супруги хвастаются идеальными отношениями. Теперь им предстоит провести еще больше времени вместе. Павел заснял себя с помятой прической. Он также навел камеру на возлюбленную, которая была не очень этим довольна. Юморист признался, что лагерь устроил достаточно комфортно, а вот участники шоу живут в менее комфортных условиях.

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