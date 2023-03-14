Ляйсан Утяшева появилась на съемках нового шоу с Павлом Волей в Дубае: теперь вместе и на работе (видео)

Павел Воля уже давно стал не только юмористом, но и телеведущим. Он работает во многих проектах, но этот год у него начался со съемок нового шоу «Выжить в Дубае». Как оказалось, теперь Воля будет работать вместе с женой Ляйсан Утяшевой, которая стала его соведущей. На этот раз они показали, как устроен лагерь в пустыне.
Обычно супруги хвастаются идеальными отношениями. Теперь им предстоит провести еще больше времени вместе. Павел заснял себя с помятой прической. Он также навел камеру на возлюбленную, которая была не очень этим довольна. Юморист признался, что лагерь устроил достаточно комфортно, а вот участники шоу живут в менее комфортных условиях.
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А вот свободное время пара посвящает прогулкам по пустыне, устраивает романтические вечера. На днях они даже позавтракали с жирафами. В соцсетях Утяшева поделилась трогательными кадрами. Поклонники снова осыпали супругов комплиментами. Многие ждут, когда новое шоу стартует на канале ТНТ.
Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: соцсети звезды