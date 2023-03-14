Валя Карнавал в прозрачном платье свела с ума фанатов: «сочные» прелести во всей красе

Валя Карнавал смогла стать одной из самых известных блогеров в России. Она снимает ролики для соцсетей и поет. Недавно молодая артистка даже помирилась с Ларисой Долиной, которая ранее раскритиковала ее вокал. Теперь Валя готовится к свадьбе со спортсменом Сашей Стоуном. Она смогла значительно похудеть.
На этот раз Валя решила поделится новым фото, подразнив фанатов. Она предстала в прозрачном мини-платье. Наряд не скрыл прелести ее фигуры. Блогерша в капроновых колготках и топе едва прикрыла сокровенное. Она засветила округлую грудь и изящные бедра.
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Многие поклонники отметили, что Карнавал сложно узнать. Ее фигура стала еще стройнее. «Прям тростинка», «Ох, как хороша», «Такие платья только будоражат», «Ну богиня», «Саше так повезло», «Соблазнительная фигура», — стали писать в Сети.
Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды