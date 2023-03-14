Валя Карнавал в прозрачном платье свела с ума фанатов: «сочные» прелести во всей красе

На этот раз Валя решила поделится новым фото, подразнив фанатов. Она предстала в прозрачном мини-платье. Наряд не скрыл прелести ее фигуры. Блогерша в капроновых колготках и топе едва прикрыла сокровенное. Она засветила округлую грудь и изящные бедра.

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Многие поклонники отметили, что Карнавал сложно узнать. Ее фигура стала еще стройнее. «Прям тростинка», «Ох, как хороша», «Такие платья только будоражат», «Ну богиня», «Саше так повезло», «Соблазнительная фигура», — стали писать в Сети.