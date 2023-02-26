Роскошная каюта, как номер в отеле: Боня в лифчике показала свою «сдобную» грудь, щеголяя на яхте

На этот раз Боня отдохнула на Мальдивах. Большую часть отпуска она провела на яхте. Телеведущая показала роскошную каюту с отдельным санузлом и ванной. Просторная комната с кроватью выглядела, как в фешенебельном отеле. Виктория красовалась в лифчике от купальнике. Она обнажила свою округлую грудь, сразив поклонников.

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«Выглядит так сочно», «Ой, вот это декольте», «Тесноват купальник», «Грудь у вас словно стала больше», «Какой вид», «Специально наклонились?», «Хороша», «Ой, размер что надо», — стали писать в Сети.