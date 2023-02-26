«Сладость наша»: Валерия впервые привела подросшую внучку в библиотеку (видео)

25 февраля Валерия выложила трогательные кадры. Она впервые отвела свою подросшую внучку в библиотеку. Девочка в розовом костюмчике зодила между рядами и пыталась достать себе книги.

«Как тяжело доставать!» – жаловалась Селин. «Давай помогу», – предлагала ей бабушка.

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