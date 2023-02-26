«Сладость наша»: Валерия впервые привела подросшую внучку в библиотеку (видео)

Валерия

Валерия. Фото: соцсети звезды

Певица поделилась кадрами с малышкой Селин.

Валерия уже давно не только выступает на сцене, но и состоит в браке с Иосифом Пригожиным. От прошлых отношений у певицы есть дети. Младший сын Арсений Шульгин уже подарил ей внучку Селин. Девочка часто проводит время с бабушкой. К слову, Пригожин тоже успел стать дедушкой в 2022 году. Его дочка Даная родила первенца – сына Даниэля. 

25 февраля Валерия выложила трогательные кадры. Она впервые отвела свою подросшую внучку в библиотеку. Девочка в розовом костюмчике зодила между рядами и пыталась достать себе книги. 

«Как тяжело доставать!» – жаловалась Селин.

«Давай помогу», – предлагала ей бабушка. 

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«Первое посещение библиотеки. "Как тяжело доставать! Как они тяжело доставаются!".  Сладость наша», – написала Валерия. 

Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что кроха стала еще больше похожа на бабушку. Другие удивились, что девочка оказалась в библиотеке. 

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