Бузова в мокром купальнике засветила грудь во всей красе: изогнулась, оголив «аппетитки»

Ольга Бузова стала богатой и знаменитой. Но она продолжает работать на телевидении. Недавно блондинка снова улетела в Африку на съемки. Уже больше двух недель она находится в саванне, где успевает не только красоваться в шортах и коротких платьях, но и загорать в купальнике. В свои 37 лет звезда следит за фигурой.
На этот раз Ольга решила искупаться в водопаде. Она облачилась в красный купальник. Телеведущая грациозно окунулась в воду и изогнулась, оголив свои бедра. Ткань мгновенно намокла, поэтому артистка засветила свою грудь во всей красе. Бузова наслаждалась моментом.
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Поклонники отметили, что хоть звезда и поправилась, выглядела она сногсшибательно. «Это так красиво», «Тут прям хороша», «Русалку выбросило», «Грудь стала пышнее, бедра круглее», «Конфетка наша», — написали в Сети.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды