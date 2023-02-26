Бузова в мокром купальнике засветила грудь во всей красе: изогнулась, оголив «аппетитки»

На этот раз Ольга решила искупаться в водопаде. Она облачилась в красный купальник. Телеведущая грациозно окунулась в воду и изогнулась, оголив свои бедра. Ткань мгновенно намокла, поэтому артистка засветила свою грудь во всей красе. Бузова наслаждалась моментом.

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Поклонники отметили, что хоть звезда и поправилась, выглядела она сногсшибательно. «Это так красиво», «Тут прям хороша», «Русалку выбросило», «Грудь стала пышнее, бедра круглее», «Конфетка наша», — написали в Сети.