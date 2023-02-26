Ким Кардашьян и Кайли Дженнер оголили свои «сладкие булки» на пляже: подставили манящие формы солнцу

Ким Кардашьян уже давно прославилась на весь мир. Она стала известной благодаря реалити-шоу. Теперь ей удалось стать еще и успешной бизнесвумен. Она не пропускает модных показов. А вот ее 25-летняя сестра Кайли Дженнер не раз дефилировала на подиумах. Она тоже обладает фигурой с фирменными широкими бедрами.
Недавно Ким отправилась в путешествие. Она приехала во Францию на Неделю моды. А пока американская звезда выложила кадры, сделанные на морском побережье. Она решила покрасоваться в мини-бикини вместе с Кайли. Они позировали на лежаке, подставив солнцу свои округлые формы. Кардашьян встала на колени, выпятив прелести.
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Ким Кардашьян и Кайли Дженнер. Фото: соцсети звезды
Пользователи Сети были сражены пикантными кадрами. Многие отметили, что Дженнер ни сколько не уступает сестре в красоте. «Вау, какие», «Словно близняшки», «Какие орешки», «Сестры, которые могут всех сразить», «Выглядят чарующе», «Вот это мощный тыл», «Хороши, нет слов», — стали писать подписчики.