Ким Кардашьян и Кайли Дженнер оголили свои «сладкие булки» на пляже: подставили манящие формы солнцу

Недавно Ким отправилась в путешествие. Она приехала во Францию на Неделю моды. А пока американская звезда выложила кадры, сделанные на морском побережье. Она решила покрасоваться в мини-бикини вместе с Кайли. Они позировали на лежаке, подставив солнцу свои округлые формы. Кардашьян встала на колени, выпятив прелести.

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