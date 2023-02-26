Подольская оголила свои изящные прелести в пенной ванне: пикантные кадры попали в Сеть

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Певица прославилась, когда попала в шоу «Фабрика звезд». И даже спустя годы она продолжает записывать новые песни. Артистка также обрела счастье в личной жизни. Она состоит в браке с Владимиром Пресняковым и растит двоих детей: Артемия и Ивана.
Если в январе Подольская устроила романтический отпуск с мужем на Мальдивах, то теперь они уехали в горы с семьей. Днем певица катается на лыжах, а вечером веселится с родными. Но на этот раз она решила понежится в пенной ванне. Наталья полностью оголилась и залезла в ванну. Она сняла пикантное видео, которое попало в Сеть.
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Поклонник были поражены. Многие отметили, что Наталья очень смелая. «Ого, какая вы», «Виды в окне просто бесподобные», «Какой шик», «Можно было меньше пенки сделать», «Фигурка у вас бесподобная! Можно не прятать», «Ох, вот это кадры», «Теперь не только Бузова себя голой снимает», — стали писать пользователи Сети.
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды