Подольская оголила свои изящные прелести в пенной ванне: пикантные кадры попали в Сеть

Если в январе Подольская устроила романтический отпуск с мужем на Мальдивах, то теперь они уехали в горы с семьей. Днем певица катается на лыжах, а вечером веселится с родными. Но на этот раз она решила понежится в пенной ванне. Наталья полностью оголилась и залезла в ванну. Она сняла пикантное видео, которое попало в Сеть.

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