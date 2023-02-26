Стильная пара: Савельева повеселилась на свадьбе своей племянницы в Израиле вместе с Сафоновым

Как оказалось, Саша ждала важного события. Она решила поделиться трогательными кадрами. Певица выдала замуж свою племянницу. На роскошном празднике артистка появилась в стильном наряде с брюками и жилеткой. Артистку сопровождал Сафонов. Они насладились праздником. Савельева не сдержала слез, когда увидела первый танце молодоженов.

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