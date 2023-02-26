Стильная пара: Савельева повеселилась на свадьбе своей племянницы в Израиле вместе с Сафоновым

Саша Савельева уже давно стала популярной исполнительницей. Много лет она была солисткой группы «Фабрика». Однако артистка начала сольную карьеру, когда родила первенца. У нее теперь растет сын Леон. Она растит мальчика с мужем Кириллом Сафоновым. Уже не первый месяц супруги находятся в Израиле.
Как оказалось, Саша ждала важного события. Она решила поделиться трогательными кадрами. Певица выдала замуж свою племянницу. На роскошном празднике артистка появилась в стильном наряде с брюками и жилеткой. Артистку сопровождал Сафонов. Они насладились праздником. Савельева не сдержала слез, когда увидела первый танце молодоженов.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Более того, певица устроила сюрприз и спела на свадьбе. Поклонники восхитились тем, как она выглядела. Многие также отметили, что Саша и Кирилл — одна из самых стильных пар. «Какие вы классные», «Просто стиляга», «Как приятно вас видеть», «Любимая пара», — стали писать пользователи Сети.
Саша Савельева и Кирилл Сафонов. Фото: соцсети звезды