«Словно без трусиков»: Лопырева обнажила свой «крепкий орех», сразив весь пляж

На этот раз Лопырева решила принять солнечные ванны. Она выложила пикантное фото. Победительница конкурсов красоты прилегла на лежак, обнажив свои округлые ягодицы. Она грациозно вытянула ноги. При этом Виктория словно была без купальника.

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Поклонники были поражены. Многие не ожидали увидеть такой кадр. «Ого, вот это кошечка», «Словно без трусиков», «Что тут происходит?», «Завораживающие изгибы женского тела», «Шикарный орех», «Какие трепетные округлости», — стали писать подписчики.