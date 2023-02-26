Клава Кока в смелом боди сразила пикантными видами: брюки сползли с бедер, открыв «сдобу»

Клава Кока уже длительное время строит карьеру на сцене. Она продолжает выпускать новые песни и сниматься в шоу. Артистка любит носить наряды, которые подчеркивают ее достоинства фигуры. Она не скрывает, что ищет себе жениха. Блондинка старается покорить парней своим обаянием и красотой.
Недавно Клава вернулась из отпуска. Она погрузилась в работу и теперь ездит на съемки. Певица даже в обычной жизни носит яркие наряды. На этот раз она предстала в модных широких брюках и боди. Артистка зажигательно танцевала. Боди уходила вниз, оголив бока. Кока продемонстрировала соблазнительные изгибы фигуры.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились фигурой Коки. Однако многие посчитали наряд опасным. «Какая вы мамасита», «Словно вот-вот штаны потеряете», «Как пикантно выглядит боди», «С фигурой боги любой лук будет сидеть идеально», «Вау, какая», «Это что за богиня!» — стали писать подписчики.