Клава Кока в смелом боди сразила пикантными видами: брюки сползли с бедер, открыв «сдобу»

Недавно Клава вернулась из отпуска. Она погрузилась в работу и теперь ездит на съемки. Певица даже в обычной жизни носит яркие наряды. На этот раз она предстала в модных широких брюках и боди. Артистка зажигательно танцевала. Боди уходила вниз, оголив бока. Кока продемонстрировала соблазнительные изгибы фигуры.

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