Наталья Рудова сверкнула тем, что прячет под юбкой: раздвинула ноги, ошарашив мужчин

На этот раз Рудова решила оригинально поздравить мужчин с 23 февраля. Блондинка выложила фото, на котором предстала в мини-юбке школьницы. Она села на пол и раздвинула ноги. Актриса засветила интимную зону.

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Поклонники были ошарашены. Многие не увидели нижнего белья. «Вот это поздравление», «Ох, какой вид», «А трусики надела?», «Такое я еще не видел», «Вы точно не в отношениях. Такое занятые не постят», «Мужчин вы порадовали», — стали писать подписчики.