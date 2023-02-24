«Даже трусиков нет?»: Каролина Севастьянова в шелковой юбке с разрезом свела с ума поклонников

На этот раз Севастьянова решила показать свой лук. Она запечатлелась в шелковом наряде с топиком и длинной юбке с разрезом. Звезда продемонстрировала свои изящные изгибы фигуры. Она отказалась от нижнего белья.

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Пользователи Сети были поражены. Каролина свела их с ума своим эротичным нарядом. «Ох, какая вы», «Идеальная», «Прям ожившая Барби», «Тут все безупречно», «Вы настоящая?», «Ой, теперь я видела все», «Даже трусиков нет?» — стали писать подписчики.