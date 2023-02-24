Виктория Боня в купальнике оголила «сладкие» округлости: свела с ума поклонников своими прелестями

На этот раз Боня выложила кадры с Мальдив. Она решила устроить фотосессию в ярком купальнике. Телеведущая прилегла на яхте, вытянув длинные ноги. Она похвасталась шоколадным загаром. Светская львица едва прикрыла округлости фигуры. Виктория похвасталась плоским животом и мощными бедрами.

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