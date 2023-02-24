Виктория Боня в купальнике оголила «сладкие» округлости: свела с ума поклонников своими прелестями

Виктория Боня уже давно стала знаменитостью. Она перебралась жить в Монако больше 10 лет назад. Телеведущая в свои 43 года продолжает следить за внешностью. Она не так давно устроила восхождение в горы, после чего похудела. Теперь светская львица пытается снова поправиться. Но на отдыхе звезда не прятала свои формы.
На этот раз Боня выложила кадры с Мальдив. Она решила устроить фотосессию в ярком купальнике. Телеведущая прилегла на яхте, вытянув длинные ноги. Она похвасталась шоколадным загаром. Светская львица едва прикрыла округлости фигуры. Виктория похвасталась плоским животом и мощными бедрами.
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Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Боня. Многие отметили, что она находится в идеальной форме. «Ох, вот это богиня», «Горячо», «На вас все сидит идеально», «Ауф, как хороша», «Загорела такая», «Вот это райский батончик», «Ой, что за прелесть», Живот заставляет завидовать", — стали писать подписчики.