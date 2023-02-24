Макаров заснял трогательное выступление дочки Кудрявцевой в детском садике: просто куколка в платье с бантом

Лера Кудрявцева уже давно работает на телевидении. Она не скрывает, что старается хорошо выглядит в 51 год. Уже давно телеведущая состоит в браке с Игорем Макаровым. Однако все чаще ходят слухи, что пара находится на грани развода. И пока Лера находилась на съемках, ее супруг побывал в садике, где состоялся мини-концерт в честь Дня защитников отечества.
Четыре года назад у супругов родилась дочка Мария. Кудрявцева старается посвящать ей все свободное время. Они вместе готовят, а также катаются на коньках. А вот в садике ее учат английском языку. На видео, которое снял Макаров, девочка в алом платье с бантом и двумя хвостиками пела с другими детьми песню для папы на английском языке.
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Поклонники восхитились тем, как поет Мария. Многие поразились тому, какая она артистичная. «Ну прям куколка», «Тут все прекрасно», «Это так трогательно», «Папина дочка», «Она точно растопила папино сердечко», «Как красиво поет», «Платье у нее сказочное», — стали писать подписчики.