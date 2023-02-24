Макаров заснял трогательное выступление дочки Кудрявцевой в детском садике: просто куколка в платье с бантом

Четыре года назад у супругов родилась дочка Мария. Кудрявцева старается посвящать ей все свободное время. Они вместе готовят, а также катаются на коньках. А вот в садике ее учат английском языку. На видео, которое снял Макаров, девочка в алом платье с бантом и двумя хвостиками пела с другими детьми песню для папы на английском языке.

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